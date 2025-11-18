Baltijas balss logotype
10 эффективных способов избавиться от головной боли без медикаментов 0 285

Дом и сад
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 10 эффективных способов избавиться от головной боли без медикаментов

Если головная боль застала вас на работе, а таблеток нет ни у вас, ни у коллег, не отчаивайтесь: вот десять советов, которые помогут справиться с этой проблемой без лекарств.

 

Головная боль может возникать по различным причинам, включая развитие серьезных заболеваний. Однако даже у абсолютно здоровых людей она может появиться неожиданно: исследования показывают, что определенные аспекты питания и образа жизни могут увеличить вероятность головных болей. К ним относятся:

недостаток сна;
обезвоживание;
отказ от кофеина;
употребление алкоголя;
дефицит питательных веществ;
недоедание.

Что делать, если у вас сильная головная боль?

1. Увлажняйте организм

Недостаток жидкости может стать причиной головной боли. Более того, обезвоживание может негативно сказаться на концентрации и вызывать раздражительность. Поэтому старайтесь регулярно пить воду. Если нужно, установите напоминания на телефоне, чтобы не забывать об этом, или скачайте специальное приложение, которое будет уведомлять вас о необходимости выпить стакан воды.

2. Используйте эфирные масла

Эфирные масла — это высококонцентрированные жидкости, содержащие ароматические соединения различных растений. Многие из них обладают терапевтическим эффектом: одни помогают снять стресс и расслабиться, другие уменьшают головную боль, а третьи отпугивают насекомых. Нас интересуют масла, которые снижают головную боль: это масла мяты, лаванды и эвкалипта. Исследования показывают, что они особенно эффективны в борьбе с головной болью.

Чтобы облегчить состояние, достаточно нанести одно из этих масел на запястья и виски.

3. Приложите холодный компресс

Холодные компрессы, размещенные на шее или голове, помогают уменьшить воспаление, замедляют нервную проводимость и сужают кровеносные сосуды, что может облегчить головную боль.

Самый простой способ сделать холодный компресс: наполните пакет с замком холодной водой, оставьте его в морозильной камере на 10 минут, затем достаньте и заверните в мягкое полотенце или небольшой плед. Приложите компресс к болезненному участку. Если морозильник недоступен, этот пункт можно пропустить.

4. Выпейте кофе

Кофеин поднимает настроение, улучшает бдительность, сужает кровеносные сосуды и повышает концентрацию. Все это может помочь уменьшить головную боль или даже полностью ее устранить.

5. Попробуйте травяной чай

Тем, кто не любит кофе, подойдет чашка ромашкового чая. В исследовании 2020 года 170 пациентов с частыми мигренями были разделены на две группы: первая принимала плацебо в течение 16 недель, а вторая — отвар ромашки. У тех, кто пил ромашковый отвар, головные боли стали возникать гораздо реже.

6. Просто отдохните

Иногда всего 15 минут в тишине и полумраке могут творить чудеса. Отвлекитесь от дел, отложите гаджеты и закройте глаза. Расслабьтесь. Но не забудьте поставить будильник, чтобы не проспать весь день!

7. Сделайте самомассаж

Легкими поглаживающими движениями пройдитесь подушечками пальцев от лба к затылку, от темени к ушам, от макушки вниз к шее. Медленно массируйте область, где ощущается боль, затем переходите к вискам.

8. Съешьте яблоко

Яблоки помогают восстановить кислотно-щелочной баланс в организме, что может способствовать облегчению головной боли.
Один из самых полезных перекусов на работе — это простое яблоко. Его преимущества неоспоримы! Этот фрукт положительно влияет на работу мозга, снижает уровень холестерина, очищает сосуды и даже помогает избавиться от головной боли.
Один из самых полезных перекусов на работе — это простое яблоко. Его преимущества неоспоримы! Этот фрукт положительно влияет на работу мозга, снижает уровень холестерина, очищает сосуды и даже помогает избавиться от головной боли.

9. Выпейте лимонную воду

Этот метод поможет вам одновременно решить две задачи! Во-первых, вы увлажните организм, а во-вторых, восстановите кислотно-щелочной баланс. Кроме того, лимон освежает, расслабляет и помогает снять стресс!

10. Съешьте горсть миндаля

Уверены, что вы не знали о замечательных свойствах орехов. Миндаль богат важными питательными веществами, включая триптофан (аминокислоту, способствующую выработке серотонина, отвечающего за хорошее настроение и самочувствие) и магний (который помогает расслабить мышцы и сужает кровеносные сосуды).

Для достижения наилучшего результата попробуйте комбинировать несколько методов и применять комплексный подход к лечению головной боли.

#отдых #массаж #эфирные масла #кофеин #головная боль #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
