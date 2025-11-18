По словам абсолютной чемпионки мира по парикмахерскому искусству, тренера и судьи международного класса, парикмахера Анастасии ЯТКОВОЙ, идеальным вариантом для волос является мягкое бамбуковое полотенце.

Такое полотенце быстрее впитывает влагу, что позволяет избежать излишнего набухания волос и делает их менее подверженными деформации при сушке феном.

- Да, в настоящее время популярно использовать шелковое полотенце для сушки волос. Однако шелк не обладает способностью впитывать влагу. В результате чешуйки волос остаются открытыми, - отметила эксперт.

Говоря о сушке волос, парикмахер рекомендует после мытья аккуратно завернуть волосы в мягкое хлопковое полотенце на 10-15 минут (не перекручивая их слишком сильно!). За это время полотенце впитает максимальное количество влаги. Затем можно переходить к укладке с помощью фена, чередуя холодный и горячий воздух.