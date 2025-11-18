Baltijas balss logotype
Когда был изобретен первый будильник и как люди ранее вставали вовремя? 0 216

Дата публикации: 18.11.2025
Механический будильник, который мы знаем сегодня, появился в середине XIX века.

 

Первым будильником можно считать «огненные часы», созданные в Древнем Китае. Для их работы использовали длинную палочку, сделанную из смолы и опилок, которую располагали горизонтально и подвешивали с грузиком на нитке. Палочку поджигали с одного конца, и она медленно тлела. В нужный момент нитка перегорала, и груз с гремящим звуком падал.

В IV веке до н. э. древнегреческий ученый Платон разработал устройство для сбора учеников на лекции. Эта разновидность клепсидры (водяных часов) состояла из трех сосудов, соединенных трубками. Вода из верхнего кувшина стекала в средний, и при его заполнении резко переливалась в следующий. Из подобия дудочки, встроенной в стенку нижнего сосуда, с свистом выходил вытесненный воздух.

Леонардо да Винчи также приписывают создание механизма, в котором вода капала из одного сосуда в другой. Когда уровень воды во втором сосуде достигал определенной отметки, он опускался, активируя рычаги, которые поднимали ноги спящего.

Прообразом современного будильника стало устройство, разработанное в 1787 году американцем Леви Хатчинсом. Однако эти часы могли издавать звук только в четыре часа утра. Лишь в 1847 году французский часовщик Антуан Редье запатентовал механизм, который мог звонить в любое заданное время суток.

#история #технологии #утро #тайм-менеджмент #часы
