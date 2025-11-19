Доктор медицинских наук, гепатолог и профессор Алексей Буеверов утверждает: «Мои слова могут вызвать споры, но риски сочетания антибиотиков и некоторых других медикаментов с алкоголем преувеличены».

— Я не рекомендую запивать лекарства спиртными напитками, однако это не делает антибиотики менее эффективными. Наиболее опасным препаратом в этом контексте является обычный парацетамол или комбинированные средства с его содержанием (в сочетании с алкоголем они могут привести к серьезным повреждениям печени).

На долю этих препаратов в мире приходится почти 25% всех тяжелых последствий взаимодействия лекарств с алкоголем.

Кроме того, алкоголь плохо совместим с метронидазолом, психотропными средствами и антигистаминами.