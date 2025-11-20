Существует мнение, что для поддержания здоровья необходимо выпивать не менее трех литров воды в день...

Это распространенное мнение, однако оно является неверным, поскольку медицинские специалисты рекомендуют употреблять от полутора до двух литров воды в сутки, отмечает гастроэнтеролог Анна ДЕНИСОВА:

«Если вы активно занимаетесь физической активностью, допустимо выпивать и два с половиной, и три литра воды. Однако превышение этого объема противопоказано пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими как сердечная недостаточность, а также людям, склонным к образованию отеков на ногах».

Потребление воды в количестве более двух литров в день может быть вредным для людей с заболеваниями почек, а у пожилых пациентов избыточное потребление жидкости может приводить к отекам всего организма.