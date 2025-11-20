Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Насколько полезно ежедневно пить три литра воды? 0 241

Дом и сад
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Насколько полезно ежедневно пить три литра воды?

Существует мнение, что для поддержания здоровья необходимо выпивать не менее трех литров воды в день...

 

Это распространенное мнение, однако оно является неверным, поскольку медицинские специалисты рекомендуют употреблять от полутора до двух литров воды в сутки, отмечает гастроэнтеролог Анна ДЕНИСОВА:

«Если вы активно занимаетесь физической активностью, допустимо выпивать и два с половиной, и три литра воды. Однако превышение этого объема противопоказано пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими как сердечная недостаточность, а также людям, склонным к образованию отеков на ногах».

Потребление воды в количестве более двух литров в день может быть вредным для людей с заболеваниями почек, а у пожилых пациентов избыточное потребление жидкости может приводить к отекам всего организма.

Читайте нас также:
#медицина #отеки #почки #вода #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Две горсти орехов способствуют повышению фертильности у мужчин
Изображение к статье: Почему врачи не рекомендуют спать на животе?
Изображение к статье: Родионов день: почему 23 ноября запрещено делать подарки и одалживать деньги
Изображение к статье: Наволочки и неудобные стулья: предметы, которые могут ускорить старение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео