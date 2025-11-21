Эта универсальная приправа не только добавляет блюдам интересный вкус, но и оказывается полезной в быту!

Охлаждение напитков

Чтобы не тратить время в ожидании, пока ваш любимый напиток остынет, поместите бутылку в емкость с холодной подсоленной водой и несколькими кубиками льда. Всего через 10 минут он будет готов к употреблению.

Защита нарезанных яблок от потемнения

Яблоки начинают темнеть из-за окислительных процессов. Чтобы замедлить этот процесс, опустите дольки в холодную подсоленную воду — цвет плодов останется неизменным! Аналогично можно поступить с картофелем и грушами.

Очистка сковороды от пригоревшей пищи

Больше не нужно долго замачивать сковороду и тереть ее острыми предметами. Просто посыпьте поверхность солью, добавьте немного воды и оставьте на некоторое время. Примерно через 10 минут уберите загрязнения губкой, а затем промойте сковороду обычным моющим средством.



Дезинфекция разделочной доски

На разделочной доске со временем появляются царапины, в которых могут скапливаться микробы, что может привести к загрязнению пищи! Посыпьте поверхность поваренной солью и протрите половиной лимона. Затем тщательно промойте доску в горячей воде и дайте ей высохнуть естественным образом.

Полоскание рта

Самый простой и эффективный способ прополоскать рот — добавить в половину стакана воды по одной чайной ложке соли и пищевой соды. Этот раствор поможет как при боли в горле, так и для устранения неприятного запаха.

Продление свежести молока

Чтобы молоко оставалось свежим дольше, просто добавьте в него щепотку соли.

Удаление кофейных или чайных пятен с кружек

Хотя эти напитки очень вкусные, они могут оставлять следы на посуде. Обычные чистящие средства не всегда помогают, поэтому стоит проявить смекалку. Налейте каплю воды на дно кружки, насыпьте немного соли и тщательно протрите загрязнения получившейся смесью с помощью губки. Пятна исчезнут без следа!

Чистка слива

Приготовьте домашнее средство из простых ингредиентов: смешайте четверть стакана соли и четверть стакана пищевой соды, затем высыпьте их в сливное отверстие. После этого налейте половину стакана уксуса. Смесь начнет шипеть — это нормально. Через 15 минут промойте кипятком.

Отпугивание муравьев

Если вы заметили этих маленьких насекомых в своем доме, посыпьте места их скопления, подоконники и двери солью. Такой барьер эффективно отпугнет их.

Удаление запаха чеснока и лука с рук

После нарезки одного из этих продуктов протрите руки смесью соли и лимонного сока, а затем тщательно вымойте с мылом.