Что делать, если паста переварилась - спасаем блюдо

Дом и сад
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если паста переварилась - спасаем блюдо

В наше время, когда на каждой упаковке пасты указано время варки, а иногда даже прописано, сколько варить для достижения состояния аль денте, переварить пасту становится довольно сложно.

 

Согласно общему правилу, чтобы достичь состояния аль денте, пасту следует варить примерно на минуту меньше, чем указано на упаковке. Однако, даже если вы переварили пасту на полторы-две минуты, это не станет катастрофой, особенно если вы выбрали качественную пасту из твердых сортов пшеницы.

Если же паста переварилась на 3-5 минут и более, у вас есть несколько вариантов. Первый — подать ее в том виде, в каком она есть, извинившись перед гостями за произошедший конфуз. Второй — откинуть пасту на дуршлаг и сразу же промыть ледяной водой, чтобы быстро остановить процесс приготовления.

После того как вода стечет, поместите пасту в миску и добавьте немного оливкового масла, чтобы предотвратить слипание. В таком виде пасту можно оставить до следующего дня. На следующий день вы можете использовать ее для приготовления запеканки, где текстура не будет столь критична.

#кулинария #ошибки #готовка #паста #еда #оливковое масло
