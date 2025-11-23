Baltijas balss logotype
Почему врачи не рекомендуют спать на животе? 0 255

Дом и сад
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему врачи не рекомендуют спать на животе?

Мануальный терапевт доктор Чжэ Чанг предостерегает от сна на животе, утверждая, что такая поза увеличивает нагрузку на всё тело.

 

Доктор Чжэ Чанг, работающий в Аризоне, США, в клинике Chiro Wellness Clinic, выпустил видео, в котором объясняет, почему людям, спящим на животе, следует изменить свои привычки.

В ролике, собравшем более 21 миллиона просмотров, доктор Чанг указывает на то, что сон в этой позе может негативно сказаться на шее, пояснице и сердечно-сосудистой системе.

«Когда вы спите на животе, вам приходится поворачивать голову вбок. Это может вызвать напряжение в шее и увеличить нагрузку на поясницу. Кроме того, такое положение может негативно повлиять на сердце, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,

Сон на животе — вредная привычка

Сон в положении на животе считается неблагоприятным для здоровья, так как может затруднить дыхание и привести к искривлению позвоночника.

В этом положении ваше тело, оказывая давление на матрас, может вызвать выгибание спины, что приводит к неправильному положению позвоночника. Это может вызвать неприятные ощущения «ломоты» при пробуждении и напряжение в мышцах. Если напряжение затрагивает шею, это может даже привести к мигрени.

Сон на животе также заставляет вас поворачивать голову таким образом, что это может привести к воспалению и болям в мышцах шеи, а также к болям в спине.

Какую позу для сна выбрать

Эксперты единодушны в том, что наиболее предпочтительными являются позы на спине и боку. Тем не менее, многие пользователи в комментариях к видео доктора Чанга отмечают, что могут уснуть только в положении на животе.

Исследования показывают, что наиболее оптимальная поза для сна — лежа на спине, так как в этом случае вес тела распределяется равномерно, что исключает избыточную нагрузку на отдельные участки тела.

#медицина #сон #позвоночник #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
