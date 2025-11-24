24 ноября православные христиане чтят память преподобного Феодора Студита, который появился на свет в VIII веке. В народном календаре он известен как Федор Мороз, Федор Студит. В древности в это время наблюдали за природой и предсказывали будущее.

24 ноября в православных храмах отдают дань уважения преподобному Феодору Студиту – византийскому монаху, жившему в VIII-IX веках. Сын богатого чиновника, он получил отличное образование, но не стремился к карьерным высотам. Имея семью, он решил уйти в монастырь, где его дядя занимал должность игумена. Монашество также приняла его жена Анна.

Феодор, ставший впоследствии игуменом этого монастыря, вошел в историю православия как аскет и проповедник христианства, а также как защитник святынь от иконоборцев. В конце VIII века он вместе с учениками переселился в Студийский монастырь, известный в религиозных кругах.

Игумен разработал строгий устав для монастыря, требовавший от монахов постоянного труда и соблюдения правил общежития. Этот устав стал основой для всех русских монастырей.

Федор Студит, Федор Мороз: народный календарь

На Руси имя Феодора получило новое значение – его стали называть Федором. Прозвище «Студит» дополнили «Морозом». Так на века закрепилось двойное имя: Федор Студит и Федор Мороз. «Федор Студит землю студит», – говорили наши предки. Ощущая приближение холодов, они сетовали: «Со Студита стужа – что ни день, то хуже».

В это время, мудрые старцы советовали проводить дни дома, у печи. Главными угощениями в праздник Федора Мороза были щи с капустой, супы с зеленью и овощи, которые бережливые хозяйки смогли сохранить.

Федор Студит: народные приметы

Крестьяне, внимательно следившие за погодой, знали: если Федор Мороз принесет сырость и проливной дождь, оттепели продлятся до Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечают 4 декабря.

Если Федор Мороз порадует теплом, зима окажется не такой суровой. Однако если день будет холодным, стоит задуматься о том, как утеплить дом, иначе зимой придется несладко.

Если 24 ноября (11 ноября по старому стилю) на небе светило много звезд, люди радовались, понимая, что в следующем году жизнь будет сладкой, гладкой и счастливой. А в лесу можно будет собирать грибы и ягоды ведрами.

Федор Мороз: что нельзя делать

Наши предки знали, что Федор Студит – день особенный и даже опасный. В это время лучше оставаться дома. Старцы предостерегали неопытную молодежь, что Федор Мороз не терпит беспорядка. Тех, кто оставляет немытую посуду и грязь в доме, может постигнуть болезнь. На Федора Студита запрещается:

баловаться с огнем – к пожару;

предаваться праздности и лености – к финансовым потерям;

дарить полотенца – к недомоганию.

На Федора Студита нельзя веселиться в чужом доме. Предки считали, что там можно оставить всю радость. Также под запретом было сквернословие, за это можно было поплатиться здоровьем.