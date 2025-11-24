Орхидеи считаются капризными растениями, но чаще всего проблемы возникают из-за неправильного ухода. Разбираем шесть самых распространённых ошибок и объясняем, как их легко исправить, чтобы ваша орхидея снова радовала пышным цветением.

Чрезмерный полив

Чрезмерный полив — самая частая ошибка при выращивании орхидей. Многие думают, что тропические орхидеи нуждаются в постоянной влаге, но на самом деле их корни приспособлены к кратковременной влажности и быстрому высыханию.

Слишком много воды вызывает корневую гниль, из-за которой растение постепенно погибает. Чтобы избежать этого, поливайте орхидею примерно раз в неделю, только когда среда для горшка высохнет. Прозрачный пластиковый горшок поможет контролировать состояние корней: ярко-зеленые корни — влажные, серебристо-белые — сухие. Также можно проверять почву пальцем перед поливом.

Неправильный горшок

Использование горшка без дренажных отверстий приведет к застою воды и гибели корней. Очень важно выбирать контейнеры со сливными отверстиями. Можно поместить пластиковый горшок с дренажем внутрь декоративного горшка и вынимать его для полива.

Недостаток света

Орхидеи нуждаются в 6 часах яркого, косвенного света в день. Многие ставят растения в центре дома, где света мало, и это мешает их росту и цветению. Если в помещении недостаточно естественного света, можно использовать специальные LED-лампы для растений.

Неподходящая смесь для горшка

Обычная почва удерживает слишком много воды и не позволяет корням дышать. Орхидеи нуждаются в циркуляции воздуха вокруг корней, поэтому лучше использовать смесь на основе коры, которая обеспечивает дренаж. Не рекомендуется использовать чистый сфагнумный мох, он удерживает слишком много влаги.

Неправильное удобрение

Слишком большое количество удобрений может повредить корни орхидеи. Используйте сбалансированное удобрение для комнатных растений в слабом растворе (10% от нормы) раз в неделю весной и летом. Прекратите подкормку с октября до ранней весны. Раз в неделю промывайте растение водой, чтобы смыть остатки солей, которые могут замедлять рост и вызывать коричневые кончики листьев.

Недостаточная влажность

Многие орхидеи родом из тропиков и требуют влажного воздуха. Если влажность слишком низкая, цветы опадают, а листья сморщиваются или желтеют. Для поддержания оптимальной влажности (50–80%) можно использовать лоток с галькой и водой под горшком. По мере испарения воды создается комфортный микро-климат для растения.