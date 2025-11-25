Какой дезодорант более эффективен — в форме стика или аэрозоля? Как подготовить подмышки к нанесению антиперспиранта? Нужно ли использовать средства от пота, когда вы идете в спортзал? Мы часто задаем себе эти и другие деликатные вопросы, но не всегда находим на них ответы. Врач-дерматовенеролог и косметолог Алексей ЕДЕМСКИЙ подробно рассказал о том, что нужно знать об использовании антиперспирантов и дезодорантов, чтобы избежать распространенных ошибок и навсегда забыть о неприятном запахе.

1. Не следует путать дезодоранты и антиперспиранты, хотя многие именно так и делают. Запомните, это разные продукты. Дезодоранты предназначены для предотвращения размножения бактерий, вызывающих неприятный запах (ведь сам по себе пот не имеет запаха), и применяются при умеренном потоотделении. Антиперспиранты же блокируют саму выработку пота. Однако не стоит использовать их просто потому, что «так делают все» или «мне это хочется». Антиперспиранты следует применять только при выраженном потоотделении, которое вызывает дискомфорт.

Кроме того, существует третья категория средств, о которой редко упоминают, поскольку она предназначена для лечения гипергидроза. Это препараты, содержащие формальдегид. Если вы решили стать «ароматной феей» и сами себе назначили такое средство, знайте, это не лучший выбор. Для его применения нужны серьезные основания, такие как значительные нарушения потоотделения.

2. В среднем дезодорант действует около 6 часов, в то время как антиперспирант обеспечивает более длительный эффект. Вам может хватить одного применения на всю неделю. Эти различия объясняются составом. Антиперспиранты блокируют потоотделение благодаря солям алюминия, в то время как дезодоранты содержат различные другие компоненты. Например, тальк, который выступает в роли адсорбента, или эфирные масла с легким антисептическим эффектом. Эти вещества препятствуют размножению бактерий на коже или маскируют неприятный запах пота.

3. Если вы длительное время ежедневно используете дезодорант, блокируя размножение бактерий, они могут адаптироваться и стать более агрессивными. Как только вы сделаете небольшой перерыв, вы можете заметить, что запах пота становится более интенсивным. Чтобы избежать этого негативного эффекта, используйте средство, например, 1-2 недели, а затем делайте перерыв на такой же срок. Это правило актуально даже для натуральной косметики! Неважно, чем именно мы подавляем размножение бактерий — спиртом, антибиотиками или эфирными маслами, в конечном итоге они адаптируются к любым условиям.

Антиперспиранты не вызывают таких последствий, так как не влияют на размножение бактерий. Кроме того, их часто используют раз в 3-10 дней, то есть они не предназначены для ежедневного применения. Если вы не замечаете активного потоотделения в течение трех дней, не стоит наносить средство повторно; лучше вернуться к нему через неделю, когда потоотделение снова станет интенсивным.

4. О солях алюминия, содержащихся в антиперспирантах, ходит множество слухов, утверждающих, что они могут вызывать рак молочной железы и болезнь Альцгеймера. Однако на сегодняшний день нет никаких научных данных, подтверждающих их реальную опасность при нанесении на кожу. Чтобы развился рак или другие проблемы со здоровьем, нужно не просто использовать антиперспирант, а потреблять его!

Если вы все же опасаетесь солей алюминия и перешли на якобы более натуральные кристаллы, спешу вас разочаровать: да, кристалл — это природный минерал, известный как квасцы, но он также содержит алюминий.

5. Независимо от того, используете ли вы дезодорант, антиперспирант или лечебное средство, нужно наносить его на чистую и сухую кожу. Если вы не мылись сутки или даже двое, а потом решили обработать подмышки дезодорантом, это не даст результата, так как в этой области уже созданы идеальные условия для размножения бактерий. Ваша первоочередная задача — снизить их концентрацию естественным образом, то есть помыться.

Также запомните, что наносить средства против пота после эпиляции нельзя. Должно пройти хотя бы сутки, прежде чем вы сможете это сделать.

6. Наносить дезодорант следует непосредственно перед выходом из дома. Однако если речь идет о фармакологическом препарате с высоким содержанием алюминия или средстве с формальдегидом, его нужно использовать в течение короткого времени. Например, формальдегид наносят всего на 20-30 минут, после чего смывают. Антиперспирант следует применять либо согласно инструкции, либо в большинстве случаев наносить примерно на 12 часов, причем лучше всего на ночь, чтобы избежать раздражения. Приняли вечерний душ, нанесли средство, а утром смыли и спокойно отправились по своим делам с абсолютно сухими подмышками.

Почему именно на ночь? Если у человека чувствительная кожа и склонность к аллергическим реакциям, может возникнуть неприятная ситуация: вы нанесли антиперспирант утром на чистую, сухую кожу, а через час вспотели, потому что средство еще не успело подействовать. В результате может возникнуть раздражение. А ночью, как правило, мы не потеем, что дает препарату возможность оказать необходимое воздействие.

7. Препараты с формальдегидом рекомендуется применять с 16 лет. Найти аналогичную информацию по аптечным антиперспирантам бывает непросто. Если такая информация отсутствует, это обычно означает, что их можно использовать с 12 лет.

8. Наиболее эффективными считаются средства в форме стиков. Благодаря плотному контакту с кожей они способны доставить максимальное количество активных веществ.

Кроме того, эффективность зависит и от концентрации солей алюминия в антиперспиранте — чем она выше, тем лучше результат. Ориентировочно можно сказать, что в средствах масс-маркета концентрация составляет от 10 до 20%, а в аптечных — от 15 до 35%. Но это лишь приблизительные данные.

9. Когда вы идете в спортзал, лучше вообще не использовать ничего. Напоминаю, что сам по себе пот (если он свежий) не имеет запаха, поэтому не стоит бояться, что вы будете источать неприятный аромат, и люди начнут разбегаться в разные стороны. Нет, чтобы появился запах, должно пройти как минимум 4-6 часов. Кстати, свежий пот содержит феромоны, и в этом нет ничего плохого, скорее наоборот — с их помощью вы можете найти свою вторую половинку в спортзале.

10. Наличие волос в подмышечных впадинах создает отличные условия для жизни микроорганизмов, их активного размножения, что, в свою очередь, увеличивает запах пота. Подмышки без волос достаточно просто сполоснуть водой, чтобы подготовить их к нанесению дезодоранта или антиперспиранта. Если же у вас есть волосы, обычного споласкивания будет недостаточно; используйте мыло или гель для душа, то есть проводите более тщательную гигиену.