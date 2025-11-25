Baltijas balss logotype
Какова безопасная суточная доза алкоголя? Мнение специалистов 0 549

Дом и сад
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какова безопасная суточная доза алкоголя? Мнение специалистов

Экспертная группа Министерства здравоохранения Японии впервые подготовила проект рекомендаций по безопасному потреблению алкоголя для граждан страны.

 

Чтобы снизить риск заболеваний, связанных с нездоровым образом жизни, суточная норма спиртного не должна превышать: для мужчин — 40 граммов чистого алкоголя, а для женщин — 20 граммов чистого алкоголя.

Определение безопасной дозы алкоголя: расчет для различных напитков

20 граммов чистого спирта содержится, в частности, в пол-литровой бутылке или банке пива, в 180-миллилитровой чашке саке, в половине стакана (100 миллилитров) крепкого (25%) алкоголя, в двух бокалах (200 миллилитров) вина или в двойном шоте (60 миллилитров) виски.

В проекте рекомендаций акцентируется внимание на необходимости минимизации потребления алкоголя, так как результаты последних исследований показывают, что даже незначительные дозы спиртного увеличивают риск гипертонии, рака кишечника, рака пищевода у мужчин и инсульта у женщин.

В японском министерстве здравоохранения планируют собрать мнения общественности и опубликовать окончательный вариант рекомендаций в конце марта 2024 года.

Читайте нас также:
#медицина #алкоголь #Япония #министерство здравоохранения #рак #исследования #инсульт #потребление #здоровье #гипертония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео