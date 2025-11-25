Хотя эти два состояния имеют много общего, при наркозе фаза «быстрого» сна зачастую значительно сокращена или полностью отсутствует, а общая активность центральной нервной системы значительно ниже.

Во время наркоза человек не ощущает боли, не воспринимает звуки и не чувствует прикосновения, его практически невозможно разбудить, пока действие препарата не ослабнет.

В некоторых случаях при глубоком наркозе может даже прекращаться самостоятельное дыхание.