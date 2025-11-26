Приобретайте пленку, семена и удобрения.

Изучайте специализированную литературу для дачников и посещайте лекции.

Собирайте золу, луковую шелуху, корки цитрусовых, яичную скорлупу и макулатуру.

Перенесите из погреба в прохладное помещение и начните поливать крокусы, примулы, снежные красавицы, гиацинты, нарциссы и тюльпаны.

В обогреваемой теплице пропалывайте и рыхлите почву, умеренно поливайте влаголюбивые растения. Опрыскивайте их для защиты от болезней и вредителей.

Умеренно поливайте и подкармливайте клубнелуковичные цветы, которые выгоняете.

Установите на выгонку тюльпаны, нарциссы, гиацинты, примулы и другие. При необходимости подключите дополнительное освещение.