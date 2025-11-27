Да, но только в том случае, если в составе ткани присутствуют натуральные волокна, такие как шерсть, пояснила стилист Марина ЛОПУТЬ.

На этикетках часто можно встретить информацию о наличии искусственных волокон – полиэстера, акрила, эластана, нейлона, полиамида и полиэфира. Эти материалы не теряют форму при стирке, хорошо сохраняют свою структуру, имеют доступную цену и слабо мнутся.

Однако у них есть и недостатки: они не обеспечивают хорошую вентиляцию, плохо отводят влагу, могут вызывать аллергические реакции и не согревают в холодную погоду. Поэтому производители обычно комбинируют синтетические и натуральные волокна, создавая смесовые ткани.

Также при выборе одежды важно обращать внимание на плотность вязки. Чем она выше, тем лучше свитер или джемпер будет сохранять тепло.