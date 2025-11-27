Люди, которые пьют алкоголь перед сном, часто сталкиваются с причудливыми сновидениями. Эти сны могут вызывать беспокойство, мешая полноценному отдыху, или даже подталкивать к повторному употреблению алкоголя, чтобы уснуть крепче и избежать их возвращения. Рассмотрим, почему это происходит.

Существует мнение, что алкоголь способствует быстрому засыпанию. Однако это не совсем верно. Он действительно обладает седативным эффектом, что позволяет человеку быстрее погрузиться в сон.

На молекулярном уровне алкоголь увеличивает уровень нейромедиатора, известного как гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), который усиливает медленный сон (включая глубокую фазу) и подавляет быстрый сон, когда происходят основные сновидения.

Тем не менее, по мере снижения уровня алкоголя в крови (а вместе с ним и ГАМК) происходит обратный процесс: медленный сон ослабевает, а быстрый усиливается. Это приводит к ярким и запоминающимся снам, а также кошмарам. Кроме того, нарушение работы нейротрансмиттеров может сделать сон фрагментированным, заставляя человека периодически просыпаться.

Фактически, странные яркие сны не являются прямым следствием алкоголя. Он лишь фрагментирует сон, что увеличивает вероятность запоминания сновидений.

Чтобы избежать ухудшения качества сна, специалисты рекомендуют воздерживаться от алкоголя перед сном, а также исключить ночное употребление кофеина и других стимуляторов.