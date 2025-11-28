По данным Discover, характерный запах бензина связан с бензолом. Это вещество добавляется в бензин для повышения октанового числа, что, в свою очередь, улучшает производительность двигателя и экономию топлива.

Бензол обладает естественным сладковатым ароматом, который особенно чувствителен для большинства людей. Его резкий запах так силен, что его можно легко распознать даже в малых концентрациях.

Вероятно, некоторые люди испытывают удовольствие от запаха бензола, потому что запахи и воспоминания тесно переплетены. Этот феномен получил название «феномен Пруста» в честь писателя Марселя Пруста, который в своем романе «В поисках утраченного времени» описывал, как вкус и аромат печенья, замоченного в липовом чае, пробуждают приятные детские воспоминания.

Обонятельная луковица напрямую связана с миндалевидным телом мозга (отвечающим за эмоциональные реакции) и гиппокампом (который играет ключевую роль в формировании памяти). Это означает, что запахи могут вызывать эмоциональные реакции у человека.

Поэтому запах бензина может вызывать положительные эмоции. Мозг ассоциирует его с радостными детскими воспоминаниями о летних поездках, катании на велосипеде по сельским дорогам или временем, проведенным в гараже, когда папа работал над автомобилем.

Кроме того, в отличие от многих других ароматов (например, печенья), бензол в буквальном смысле активирует нервную систему, что может вызывать легкое удовольствие.

Хотя ностальгия и приятные ощущения во время заправки автомобиля вряд ли приведут к серьезным проблемам со здоровьем, важно помнить, что регулярное вдыхание паров бензина может вызвать серьезные последствия, такие как спутанность сознания, постоянные головные боли, слабоумие и острую почечную недостаточность. Вдыхание паров бензина в больших количествах также может привести к летальному исходу.