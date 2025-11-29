Baltijas balss logotype
Как увеличить срок службы шин

Дом и сад
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как увеличить срок службы шин

Пять эффективных рекомендаций, которые действительно работают

 

Избегаем резких маневров

Резкий старт с пробуксовкой, как в фильме «Форсаж», выглядит впечатляюще, но негативно сказывается на состоянии шин. Частые старты с оставлением черных следов на асфальте приводят к более быстрому износу протектора. То же самое касается и торможения. Если ваш автомобиль не оборудован ABS, есть риск «заквадратить» одну из шин.

Не перегружайте автомобиль

Каждая шина имеет свой индекс нагрузки, который можно легко найти в интернете. Чтобы определить максимальную допустимую массу автомобиля, нужно умножить этот индекс на четыре.

Также стоит отметить, что при перевозке грузов давление в шинах желательно увеличивать. Конкретные рекомендации можно найти на наклейке на кузове или в инструкции по эксплуатации. После транспортировки тяжестей колеса необходимо вернуть до обычного давления.

Контролируем скорость

Износ шин напрямую зависит от скорости, с которой передвигается владелец автомобиля. При быстрой езде шины нагреваются сильнее, что приводит к повышению давления. Поэтому всем водителям следует помнить, что поездки по скоростным трассам значительно сокращают срок службы шин.

Следим за давлением

Регулярная проверка давления важна как для безопасности поездок, так и для сохранности самих шин. Перекачанные или недокачанные колеса изнашиваются быстрее, чем при нормальном давлении.

К сожалению, на дороге можно наехать на шуруп или саморез, и многие этого не замечают, продолжая движение с полуспущенным колесом, что в дальнейшем может привести к повреждению боковины.

В большинстве современных автомобилей установлены датчики давления в шинах, а если их нет, желательно иметь в гараже манометр и проверять давление хотя бы раз в две недели.

Правильное хранение шин

Существует мнение, что после сезонной смены колес не нужны особые условия хранения — многие автомобилисты оставляют их на балконе или дачном участке, иногда прямо на земле.

Это не лучший способ: резина под воздействием прямых солнечных лучей начинает высыхать, теряя эластичность. В результате покрышка может покрыться трещинами. Также сильные морозы негативно влияют на шины — протектор может «задубеть».

В идеале после «переобувки» колеса следует отвезти на специальные склады, но если такой возможности нет, хотя бы укройте их от солнца чехлами.

#безопасность #скорость #шины #автомобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
