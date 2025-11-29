Baltijas balss logotype
Семь предметов, которые не стоит мыть водой

Дом и сад
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Семь предметов, которые не стоит мыть водой

Уборка без воды кажется невозможной, однако в некоторых случаях она может причинить вред. Рассмотрим, какие вещи требуют особого ухода, чтобы избежать повреждений и продлить их срок службы.

 

Изделия из кожи

Кожа крайне чувствительна к воздействию воды: при намокании она может разбухнуть, а после высыхания — трескаться и становиться жесткой. Вместо мытья водой рекомендуется использовать специальные средства для чистки кожи, которые аккуратно удалят загрязнения и пятна, сохраняя структуру материала.

Мебель из дерева

Избыточное количество воды на деревянных поверхностях может привести к их деформации, разбуханию и даже образованию плесени. Для чистки деревянной мебели лучше применять сухую мягкую тряпку или специализированные средства для ухода за древесиной. Это поможет сохранить отделку и предотвратить повреждения, вызванные влагой.

Электрические приборы

Сочетание воды и электричества представляет собой опасность. Мытье электрических устройств, таких как тостеры, блендеры или кофеварки, под проточной водой может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Вместо этого следуйте рекомендациям производителя по безопасным методам очистки, которые обычно включают использование влажной тряпки и специализированных средств.

Чугунная посуда

Вода может способствовать образованию ржавчины на чугуне и снижению его антипригарных свойств. Лучше всего чистить чугунную посуду с помощью щетки или скребка с небольшим количеством соли для удаления остатков пищи. После этого нанесите на поверхность тонкий слой растительного масла для защиты.

Электронные устройства

Смартфоны, планшеты, ноутбуки и телевизоры не следует мыть водой. Влага может повредить чувствительные компоненты и вызвать сбои в работе. Для удаления загрязнений и пятен используйте микрофибровую салфетку или специальные салфетки, предназначенные для чистки электроники.

Книги

Вода может причинить необратимый ущерб книгам, в результате чего страницы могут деформироваться, слипаться или покрываться плесенью. Вместо использования воды аккуратно удалите пыль с книг с помощью мягкой щетки или ткани. Если вы обнаружили трудновыводимые пятна, рекомендуется обратиться к профессионалу по консервации книг.

Шершавая и шелковая ткань

Вода может привести к усадке и деформации изделий из таких нежных тканей, как шерсть и шелк. Для сохранения их качества предпочтительнее использовать сухую чистку или точечную чистку с применением специализированного растворителя.

#дом #безопасность #уход за кожей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

