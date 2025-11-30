Вы, вероятно, замечали, что разные подушки влияют на качество сна по-разному: одна помогает вам чувствовать себя отдохнувшим, а другая вызывает головные боли и мышечные спазмы. Почему так происходит и как понять, что пора расстаться с подушкой, объясняет врач-травматолог-ортопед Михаил Игнатов.

Девять признаков, что подушку следует заменить

Отсутствие бодрости и хорошего самочувствия по утрам — это не единственный сигнал о том, что подушка вам не подходит. На самом деле, существует множество других признаков:

Утренние головные боли. Неправильная подушка может быть одной из причин головной боли по утрам. Более того, дискомфорт в области глаз и головы может сохраняться на протяжении всего дня. Это связано с тем, что в шее находятся мышцы, которые передают нервные импульсы к черепу. Из-за перенапряжения, вызванного неудобной позой во сне, нервы могут сжиматься, что приводит к болевым ощущениям в глазах и передней части головы.

Боль и скованность в шейных мышцах. Неподходящая подушка не обеспечивает шее условий для полноценного расслабления. Голова и шея находятся в неудобном положении всю ночь, что приводит к напряжению мышц и возникновению скованности.

Частые боли в спине. Из-за слишком высокой или низкой подушки позвоночник может находиться в неправильном, искривленном положении, что приводит к болям в спине.

Трудности с поиском удобного положения для сна. Если вы долго ворочаетесь и не можете найти комфортную позу, это может быть сигналом о необходимости смены подушки.

Проблемы с пищеварением. Неправильное положение тела во время сна может усугубить некоторые гастроэнтерологические нарушения, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Увеличение храпа. Храп и ночное апноэ (нарушения дыхания — прим. ред.) могут возникать и усиливаться из-за неправильного положения головы и шеи во время сна. Главная причина — неподходящая подушка.

Признаки аллергии. Если к головной боли добавляются слезящиеся глаза, чихание и общее недомогание, не спешите в аптеку за противопростудными средствами — обратите внимание на подушку. Чаще всего пух и перо в наполнителе подушки вызывают аллергию и создают благоприятные условия для размножения пылевых клещей.

Проблемы с кожей. Если вы заботитесь о коже, регулярно меняете наволочки и прошли все возможные анализы, но акне и прыщи продолжают вас беспокоить, стоит рассмотреть возможность замены подушки на изделие с антибактериальным покрытием.

Бессонница. Частые пробуждения ночью также могут быть вызваны неподходящей подушкой: тело долго находится в неудобном положении, из-за чего сон становится беспокойным и прерывистым.

Почему вредно спать на «неправильной» подушке

Постоянный недосып сам по себе вызывает множество проблем: от снижения работоспособности до гипертонии и диабета. Однако положение нашего тела во время сна также имеет огромное значение, ведь мы проводим в кровати около трети своей жизни.

Неправильно подобранная подушка приводит к тому, что мышцы и суставы находятся в постоянном напряжении и не расслабляются даже во время сна. Это может вызывать боли, происхождение которых не всегда очевидно, и хотя их можно долго лечить, без выявления и устранения первопричины терапия не будет эффективной.

Поэтому правильный выбор подушки не только обеспечит качественный сон, но и поможет предотвратить множество заболеваний.

Как выбрать подушку для комфортного сна

Главный критерий правильной подушки — ваше субъективное ощущение комфорта. Именно поэтому перед покупкой специалисты рекомендуют немного полежать на изделии в той позе, в которой вы обычно спите. Если вы чувствуете даже минимальное неудобство, лучше отказаться от покупки.

Вот на что еще стоит обратить внимание:

Размер. Подушка не должна быть слишком большой или слишком маленькой. Рекомендуемый размер для взрослых людей среднего телосложения — 40×60 см.

Высота. Универсальная высота, подходящая в большинстве случаев, составляет 9-14 см, однако в зависимости от комплекции и предпочитаемой позы для сна этот параметр может варьироваться. Например, широкоплечим людям лучше выбирать подушку повыше, а тем, кто спит на спине, — пониже.

Жесткость. Этот параметр также подбирается в зависимости от позы, в которой спит человек. Тем, кто спит на спине, рекомендуется выбирать более жесткие изделия, а тем, кто на животе, — более мягкие.

Форма. Здесь важно вернуться к началу и вспомнить о субъективном ощущении комфорта. Форма подушки подбирается исходя из личных предпочтений. Исключение составляют лишь медицинские показания.

Материал наполнителя. Оптимальным выбором считается наполнитель с «эффектом памяти» — он обеспечивает максимальный комфорт и лучшую поддержку во время сна. Однако существует множество вариантов наполнителей для подушек: от пуха, пера и гречневой лузги до латекса и полиэстера. В данном случае, при отсутствии противопоказаний или рекомендаций врача, также следует ориентироваться на собственные ощущения комфорта.



