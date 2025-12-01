Человек не является рептилией, рыбой или насекомым. Спать с открытыми глазами для него — не лучшая идея. Тем не менее, это возможно.

Спать с открытыми глазами способны далеко не все люди. Для большинства это явление может показаться странным и даже пугающим. На самом деле, такая особенность может причинить значительный вред здоровью, поэтому от нее следует избавляться вовремя.

Как спать с открытыми глазами и возможно ли этому научиться?

Здоровый человек не может спать с открытыми глазами, поэтому научиться этому практически невозможно. Для полноценного сна и отдыха организму требуется полная темнота. Именно она способствует выработке мелатонина — гормона, отвечающего за красоту, молодость и здоровье. Более того, сон с открытыми глазами может негативно сказаться на функционировании всех органов и систем организма.

Тем не менее, некоторые люди стремятся освоить такой способ сна, чтобы незаметно отдыхать, например, на лекциях или на работе. На самом деле для организма будет лучше погрузиться в кратковременный, но полноценный сон с закрытыми глазами. Даже 10 минут классического отдыха или полудремы помогут восстановить силы. Вот несколько советов, которые помогут вам быстро вернуть бодрость:

Найдите комфортное место для отдыха. Важно, чтобы в момент дневного сна вас не отвлекали посторонние шумы. Это необходимо для того, чтобы мозг смог полноценно погрузиться в сон даже на короткое время.

Используйте солнцезащитные очки или маску для сна. Заснуть при ярком свете довольно сложно, поэтому такие аксессуары помогут сделать ваш дневной отдых более эффективным.

Установите будильник. Сделайте это с учетом времени, необходимого для засыпания и пробуждения, обычно хватает 5-10 дополнительных минут.

Перед сном выпейте чашку чая или кофе. Этот совет подходит только тем, у кого нет проблем с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что кофеин начинает действовать примерно через 25-30 минут после употребления, поэтому во время пробуждения вы будете чувствовать себя бодро.

Сразу после пробуждения выпейте воды, пройдитесь или сделайте небольшую зарядку. Это поможет организму быстрее «прийти в себя» и взбодриться.

Лагофтальм — ночной сон с открытыми глазами

Во время сна человек не ощущает запахов и не слышит звуков, а так как он закрывает глаза, то и не видит. Однако люди, страдающие лагофтальмом — заболеванием, не позволяющим закрыть глаза, также ничего не видят во время сна (даже когда их глаза открыты). Во время сна мозг не воспринимает незначительные сенсорные сигналы от органов.

Удивительно, но лагофтальм встречается довольно часто. Его испытывали хотя бы раз до 20 процентов людей по всему миру. Это состояние иногда наблюдается у младенцев, но у большинства детей оно быстро проходит без лечения.

Лагофтальм может передаваться по наследству и при отсутствии лечения со временем приводит к серьезным осложнениям. Чаще всего из-за этого заболевания люди не могут полностью закрыть глаза или испытывают проблемы с морганием. Но не всегда.

Существует разновидность, называемая «ночным лагофтальмом», при которой люди нормально моргают, но спят преимущественно с открытыми глазами. Большинство из них даже не подозревают о своей болезни.

Причины приобретенного лагофтальма:

травма лица или перелом основания черепа;

аневризмы сосудов головного мозга;

воспаление околоушной слюнной железы;

опухоли мостомозжечкового угла;

инфекционные болезни, такие как ветряная оспа, полиомиелит, инфекционный паротит;

результат некачественно проведенных пластических операций на лице;

заболевания среднего уха.

Как понять, есть ли у меня эта болезнь?

Глаза человека, страдающего лагофтальмом, находятся в постоянном напряжении, так как не получают необходимого отдыха. Есть вероятность, что роговица может полностью высохнуть, а также человек может проснуться с нечетким зрением. Бывали случаи, когда у людей развивались язвы на глазах из-за лагофтальма. Если человек испытывает сухость, зуд, воспаление, частые инфекции, а также у него слезятся глаза после пробуждения, есть вероятность, что он страдает лагофтальмом.

Можно ли вылечить лагофтальм?

Да, и это чаще всего несложно. Пациенты обходятся маской перед сном.

Однако в самых «запущенных» случаях лагофтальм лечат с помощью хирургического вмешательства. Во время этой необычной операции пациенту вживляют золотой имплант в верхнее веко (чтобы оно стало тяжелее) и «подтягивают» нижнее.

При каких еще заболеваниях люди могут спать с открытыми глазами?

Сон с открытыми или полуоткрытыми глазами, или сомнамбулизм — это состояние нервной системы, которое может возникнуть из-за ряда серьезных заболеваний.

после перенесенного инсульта;

из-за проблем с щитовидной железой;

при патологии век;

при заболеваниях нервной системы;

при лунатизме;

из-за сбоев в работе головного мозга;

при параличе лицевого нерва;

при образовании опухоли за глазом;

при увеличении глазного яблока;

во время симблефарона (заболевание, при котором конъюнктива века сращивается с конъюнктивой глазного яблока);

при вывороте век.