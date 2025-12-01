Представляем вашему вниманию 5 удивительных фактов об обыденных вещах, которые докажут, что необычное всегда рядом.

В течение десяти лет вес матраса может удвоиться из-за экскрементов пылевых клещей. Эти микроскопические членистоногие не видны невооруженным глазом, а их фекалии по сути ничем не отличаются от обычной пыли. Пылевые клещи, как правило, не представляют серьезной угрозы, хотя иногда могут вызывать аллергические реакции.

Популярный пищевой краситель кармин, который часто встречается в йогуртах, сладостях, алкогольных напитках и даже колбасе, получают из самок насекомых кошенили. Эти насекомые обитают на кактусах опунциях, откуда их собирают и измельчают в порошок. Кармин считается дорогим и качественным красителем.

Теперь перейдем к более серьезным вопросам — риск погибнуть при падении с кровати оказывается довольно значительным. Каждый год от этого несчастья умирают сотни людей! В основном это касается двухъярусных кроватей, где по каким-то причинам отсутствуют бортики, но травмы можно получить и при падении с высоты всего тридцати сантиметров.

Следующие опасности для человечества — лестницы и лифты. Боязнь лифтов распространена, однако на их счету всего 27 смертей в год. В то время как лестницы уносят около 12 тысяч жизней за тот же период.

Существует небольшой, но весьма тревожный риск сломать ребро, просто неудачно чихнув. А если попытаться сдержать чих, это может привести к разрыву кровеносного сосуда в голове или шее.