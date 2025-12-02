Baltijas balss logotype
7 полезных способов применения картофеля в повседневной жизни 0 189

Дом и сад
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 7 полезных способов применения картофеля в повседневной жизни

Картофель может быть не только вкусным гарниром или основным блюдом. Он обладает множеством неожиданных свойств, которые помогут в быту. Мы расскажем о самых интересных лайфхаках с использованием картошки!

 

1. Обезболивание при ожогах

Если вы получили легкий ожог, картофель может стать вашим спасителем. Его охлаждающие и увлажняющие свойства способствуют быстрому заживлению. Вот несколько способов применения картофеля в этом случае:

Разрежьте свежий клубень пополам и приложите к поврежденному участку. Меняйте половинки по мере их высыхания.

Натрите небольшой кусочек картофеля на терке и нанесите полученную массу на ожог.

Соком картофеля можно обрабатывать небольшие термические или химические ожоги, чтобы облегчить боль, уменьшить покраснение и убрать волдыри.

2. Очистка рук

Если ваши руки запачкались во время готовки, например, свеклой или куркумой, смыть такие пятна обычной водой с мылом будет сложно. Возьмите небольшой кусочек картофеля и потрите им руки — это поможет эффективно избавиться от загрязнений!

3. Устранение ржавчины

Чтобы избавиться от ржавчины на металлических предметах, потрите их кусочком картофеля: он содержит щавелевую кислоту, которая присутствует во многих чистящих средствах. Если ржавчина сильная, добавьте немного соли на картофель. Но сначала протестируйте это средство на небольшом участке, чтобы убедиться, что соль не повредит металл!

4. Восстановление блеска столового серебра

Протирание потускневшего столового серебра нарезанным картофелем — это отличный экологически чистый способ очистки без химикатов. Это поможет вернуть вашей посуде первоначальный вид. Для наилучшего результата замочите предметы в воде, оставшейся после варки картофеля, на час. Затем просто протрите серебро мягкой тканью.

5. Выращивание растений

Садоводы советуют вставлять черенки растений в картофель, а затем сажать весь овощ в землю. Питательные вещества, содержащиеся в картофеле, помогут обеспечить влагой и питанием растущие цветы, увеличивая шансы на успешное укоренение черенков.

6. Чистка стеклянных поверхностей

Удалите трудновыводимые пятна со стекол и зеркал с помощью половинки сырого картофеля: просто натрите загрязненный участок, а затем протрите остатки чистой тканью. Никаких разводов не останется, и вы забудете о дорогих средствах для мытья окон!

7. Устранение излишков соли

Если вы случайно пересолили суп или другое блюдо, не стоит расстраиваться! Нарежьте картошку кубиками и добавьте в блюдо, пока оно готовится — она впитает лишнюю соль и спасет вашу кулинарную попытку.

#кулинария #лайфхаки #картофель #садоводство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
