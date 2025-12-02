Да, это так.

Эти данные подтверждаются недавними исследованиями ученых из Университета Тулейна в США, которые были опубликованы в журнале Atherosclerosis («Атеросклерозис»).

Исследователи проанализировали информацию более чем от 450 тысяч взрослых участников. Их опросили о семейной истории сердечно-сосудистых заболеваний, факторах риска, а также о привычках и образе жизни, в частности, выяснили, как часто они поднимаются по лестнице пешком.

На основе полученных данных ученые сделали вывод, что риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 20%, если ежедневно подниматься по лестнице хотя бы на 50 ступенек.