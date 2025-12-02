2 декабря православные христиане в молитвах вспоминают святого Авдия. Один из двенадцати малых библейских пророков вошел в историю христианства благодаря подвигу спасения ста священнослужителей, которых он укрыл в пещере. В день Авдия Радетеля, как именуется этот праздник в православном календаре, наши предки воздавали почести пророку, которого считали защитником семей, и выполняли все необходимые действия для охраны своих домов от бед и нищеты.

2 декабря верующие почитают ветхозаветного пророка Авдия, который жил в конце X – начале IX века до Рождества Христова. Будучи домоправителем при дворе израильского царя Ахава, он вел благочестивую жизнь, что и привело его к немилости Иезавели – супруге правителя. Когда по её указанию начались гонения на служителей Бога, Авдий укрыл в двух пещерах сто человек, которые были спасены благодаря его мужеству.

Покинув царскую службу, бывший домоправитель отправился в странствия с пророком Илией. Получив дар пророчества, он начал помогать людям, наставляя их и предостерегая от бед. Однако, как отмечают исследователи христианства, в книге пророчеств Авдия содержится всего одна глава.

Авдей Радетель: народный календарь

Святого Авдия считали покровителем семей. Пророк способствовал сохранению гармонии в доме, помогал в быту и воспитании детей. За это наши предки нарекли его Радетелем и Родителем.

В прошлом Авдеев день считался довольно опасным периодом. Наши предки знали, что 2 декабря (18 ноября по старому стилю) нечистая сила бродит по земле в поисках жертв. Поэтому ближе к вечеру из дома без особой необходимости не выходили.

Одной из главных примет Авдеева дня была примета о топоре. Крестьяне в этот день стучали обухом по дверным косякам и оконным рамам, полагая, что таким образом можно защитить дом от нечисти.

Вечерами семьи собирались за столом, ужинали, пили чай, общались друг с другом, обучали детей ремеслам, которыми владели сами. Женщины показывали дочерям, как шить, вязать и прясть. Мужчины делились секретами изготовления деревянной посуды и различных поделок. Накануне Рождества Христова в городах и селах проходили ярмарки, где можно было продать сувениры, а на вырученные средства приобрести продукты для праздничного стола.

Авдеев день: народные приметы

Авдей Радетель может предсказать погоду. Он указывает, какой будет зима и что ожидать весной. Считалось, что если в Авдеев день дует сильный ветер, зима и весна будут сырыми и ветренными. Если же на Авдея Радетеля выпадает много снега, люди понимали, что летом можно рассчитывать на хороший урожай.

Авдей Радетель: что нельзя делать

У народного праздника есть свои запреты. В старину люди знали: в Авдеев день нельзя ссориться, сквернословить и обижать старших. Нарушение этих запретов могло привести к бедам как для самого нарушителя, так и для его близких.

Старцы строго запрещали выбрасывать остатки еды. Их следовало собрать до последней крошки и отдать птицам или животным. Если этого не сделать, можно было остаться без денег.

В день Авдия Радетеля также запрещалось рассказывать сны, которые считались вещими. Тот, кто осмелится нарушить эту традицию, надолго останется в одиночестве.