Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Восемь советов, как согреться дома в холодное время года 0 166

Дом и сад
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Восемь советов, как согреться дома в холодное время года

Когда на улице зима, выходить на улицу совсем не хочется. Зачем мерзнуть?! Однако холодно может стать и в вашем доме! Как же поступить? Как согреваться?

 

Сохранить тепло в доме очень просто, независимо от того, насколько суровыми становятся погодные условия за окном. Просто следуйте этим рекомендациям!

Согревайте тело, а не помещение

Изменить температуру тела проще, чем в комнате, и это более экологично. Вместо того чтобы спешить к батареям, наденьте дополнительный свитер и теплые носки.

Наденьте шапку

Согласитесь, носить шапку в помещении может показаться странным! Тем не менее, вы теряете тепло с любой открытой поверхности в холодную погоду. Поэтому не забывайте надевать шапку, даже находясь дома.

Примите контрастный душ

Горячий душ мгновенно согревает, а холодный улучшает кровообращение между кожей и внутренними органами. Это идеальный способ надолго сохранить тепло.

Утеплите окна и двери

Простой совет — не позволяйте ветру гулять по вашему дому. Утеплите даже двери между комнатами, чтобы холодный воздух не задувал к вам ночью.

«Оденьте» окна потеплее

Замените легкие шторы на более плотные, например, шерстяные или флисовые, в зимний период. Но не забывайте открывать их в солнечные дни, чтобы впустить тепло.

Готовьте и пеките

При использовании духовки ваш дом нагревается. Вам будет уютнее, если пригласите друзей — и все тепло их тел — насладиться печеньем!

Накройте одеялами

Пуховые одеяла должны находиться ближе к вашему телу. Сверху положите тонкие плотные одеяла, чтобы предотвратить потерю тепла. Дополнительный совет: не ставьте кровать вплотную к внешней стене. Вам будет теплее, если оставить немного пространства.

Разогрейте простыни перед сном

Мало что может быть более неприятным, чем прыгнуть в холодную постель. Вы можете сделать простыни теплыми, положив грелку туда, где будут ваши ноги, или слегка подогрев их феном.

Читайте нас также:
#дом #зима #отопление #тепло #советы #комфорт #уют
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как долго нужно играть в снежки, чтобы сбросить вес?
Изображение к статье: Три способа быстрее прогреть мотор зимой
Изображение к статье: День Авдия: что следует сделать 2 декабря для защиты семьи от бед и нищеты
Изображение к статье: Можно ли спать с открытыми глазами?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео