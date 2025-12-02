Когда на улице зима, выходить на улицу совсем не хочется. Зачем мерзнуть?! Однако холодно может стать и в вашем доме! Как же поступить? Как согреваться?

Сохранить тепло в доме очень просто, независимо от того, насколько суровыми становятся погодные условия за окном. Просто следуйте этим рекомендациям!

Согревайте тело, а не помещение

Изменить температуру тела проще, чем в комнате, и это более экологично. Вместо того чтобы спешить к батареям, наденьте дополнительный свитер и теплые носки.

Наденьте шапку

Согласитесь, носить шапку в помещении может показаться странным! Тем не менее, вы теряете тепло с любой открытой поверхности в холодную погоду. Поэтому не забывайте надевать шапку, даже находясь дома.

Примите контрастный душ

Горячий душ мгновенно согревает, а холодный улучшает кровообращение между кожей и внутренними органами. Это идеальный способ надолго сохранить тепло.

Утеплите окна и двери

Простой совет — не позволяйте ветру гулять по вашему дому. Утеплите даже двери между комнатами, чтобы холодный воздух не задувал к вам ночью.

«Оденьте» окна потеплее

Замените легкие шторы на более плотные, например, шерстяные или флисовые, в зимний период. Но не забывайте открывать их в солнечные дни, чтобы впустить тепло.

Готовьте и пеките

При использовании духовки ваш дом нагревается. Вам будет уютнее, если пригласите друзей — и все тепло их тел — насладиться печеньем!



Накройте одеялами

Пуховые одеяла должны находиться ближе к вашему телу. Сверху положите тонкие плотные одеяла, чтобы предотвратить потерю тепла. Дополнительный совет: не ставьте кровать вплотную к внешней стене. Вам будет теплее, если оставить немного пространства.

Разогрейте простыни перед сном

Мало что может быть более неприятным, чем прыгнуть в холодную постель. Вы можете сделать простыни теплыми, положив грелку туда, где будут ваши ноги, или слегка подогрев их феном.