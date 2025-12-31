Скоро Новый год — время, когда под елкой ждут подарки как взрослые, так и дети. Однако при выборе подарков для малышей важно помнить о правилах безопасности.

Педиатр Ольга Татаркина сообщила, что одним из самых опасных новогодних подарков для детей является конструктор, состоящий из маленьких магнитных шариков. Не раз случались случаи, когда дети проглатывали такие шарики, что создавало серьезную угрозу для их здоровья и жизни. Несмотря на то что такая игрушка может показаться полезной для развития, малыши склонны пробовать на вкус все, даже несъедобные предметы. Если ребенок проглотил один шарик, это, как правило, не вызывает больших проблем. Однако если он проглотил несколько шариков, ситуация становится гораздо более сложной — риск для здоровья и жизни ребенка значительно возрастает.

По словам Ольги Татаркиной, проблема заключается в том, что шарики обладают сильной магнитной притяжением. Они попадают в желудок, а затем в кишечник, где движутся с различной скоростью. В результате магниты могут притягиваться друг к другу, повреждая стенки кишечника и желудка. На стенках могут образоваться даже сквозные отверстия. Чтобы избежать беспокойства о безопасности ребенка, врач настоятельно рекомендует не рисковать и не приобретать такие игрушки.

На втором месте в списке самых опасных новогодних подарков для детей находятся игрушки с пропеллером (например, летающие феи и вертолеты). Малыши могут легко получить травмы, если неудачно подставят лицо или пальцы. Опасность представляют также игрушечное оружие: дротики с острыми наконечниками, пистолеты с пульками и мечи.

Хотя выбрать подарок для ребенка может показаться простой задачей, на самом деле это не так. Важно учитывать не только развивающие качества игрушки, но и ее безопасность. Безопасность ребенка должна быть в приоритете.