- На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Обычно кочаны не формируются у многих ранних сортов капусты, если их посеяли на рассаду позже 10 марта.

Однако, если ранняя капуста задерживается с образованием кочана, это не является большой проблемой. Гораздо хуже, если позднеспелые сорта не успевают завязаться.

Как правило, рассада капусты поздних сортов готова к высадке в открытый грунт через 35-40 дней после посева, а при пикировке этот срок увеличивается до 45-50 дней.