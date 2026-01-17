Baltijas balss logotype
Почему кочаны капусты могут плохо формироваться?

Дом и сад
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кочаны капусты могут плохо формироваться?

Делится опытом агронома и дачника Александра ХОРОБРОВЦА:

 

- На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Обычно кочаны не формируются у многих ранних сортов капусты, если их посеяли на рассаду позже 10 марта.

Однако, если ранняя капуста задерживается с образованием кочана, это не является большой проблемой. Гораздо хуже, если позднеспелые сорта не успевают завязаться.

Как правило, рассада капусты поздних сортов готова к высадке в открытый грунт через 35-40 дней после посева, а при пикировке этот срок увеличивается до 45-50 дней.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

