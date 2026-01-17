Интересно узнать, что представляет собой это растение и как его правильно выращивать?

Стахис — это многолетнее морозостойкое клубеньковое растение, которое культивируют аналогично картофелю. На легких и плодородных почвах оно демонстрирует высокий урожай.

Цветы имеют розовато-пурпурный оттенок, а листья напоминают листья мяты или глухой крапивы. Клубеньки, длиной от 2,5 до 3 см и весом от 1 до 7 г, по форме напоминают ракушки и используются в пищу как диетический и лечебный продукт. Они особенно ценны для людей с диабетом, а также применяются для снижения артериального давления и уровня сахара в крови, при туберкулезе и гипертонии.

Клубеньки можно отваривать в подсоленной воде или готовить на пару в течение 5-7 минут, после чего их заправляют маслом, сметаной или майонезом и посыпают укропом или петрушкой. Их также используют в салатах, солят и маринуют. При температуре 2-3°C клубеньки хорошо хранятся.

Посадка клубеньков осуществляется с 10 по 15 мая, с интервалом 60 см между растениями и 25 см между лунками, на глубину 5-6 см.

Уборка производится в конце сентября.