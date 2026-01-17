«Цены на шафран на международных рынках достигли исторического максимума из-за неурожая в Иране, который является основным производителем этой пряности, - комментирует кандидат экономических наук Мария Долгова. - Даже без учета текущей ситуации шафран уже давно считается самой дорогой специей в мире. На втором месте находятся дикий женьшень (около 1000 долларов за килограмм) и ваниль (800 долларов за килограмм).

Высокая стоимость шафрана объясняется тем, что для его производства используются исключительно тычинки цветка. Для получения одного килограмма готового продукта необходимо собрать десятки тысяч цветков. Сбор осуществляется исключительно вручную и только в строго определённое время, что делает этот процесс крайне трудоемким и затратным.

Кроме того, это растение очень чувствительно к погодным условиям. В некоторые годы шафран может не зацвести, что приводит к резкому снижению объемов производства и, как следствие, к ещё большему росту цен», - добавляет эксперт.

Шафран используется не только как специя в кулинарии и пищевой краситель. Он также находит применение в окрашивании тканей и в парфюмерной индустрии.