Сколько времени можно не заводить машину в мороз, чтобы не причинить ей вред?

«Не рекомендуется оставлять автомобиль без использования в мороз более чем на несколько дней.

Прежде всего, это негативно скажется на технических жидкостях: масла в автомобиле при низких температурах загустевают, что приводит к недостаточной смазке деталей, - предупреждает автослесарь Денис ЖУКЕВИЧ. - Чем дольше автомобиль стоит, тем выше вероятность разрядки аккумулятора, и в итоге машина может не завестись.

Кроме того, если в автомобиле установлен металлический бензобак и уровень топлива в нем низкий, на стенках может образоваться конденсат, что приводит к коррозии. Длительный простой в мороз также влияет на тормозные диски, которые могут покрываться ржавчиной, что негативно сказывается на их работе. Чтобы избежать этих проблем, в холодное время года желательно использовать автомобиль каждый день».