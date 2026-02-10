Baltijas balss logotype
Почему снег нельзя есть: объяснение биолога 0 256

Дом и сад
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему снег нельзя есть: объяснение биолога

Даже если снег кажется чистым и свежим на первый взгляд, он совершенно не подходит для употребления в пищу, предостерегает биолог Роман Опарин.

Во время выпадения снег улавливает различные загрязняющие частицы из воздуха, включая выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и другие вредные вещества. Окружающая среда также влияет на его чистоту: ветер может переносить пыль и химикаты, особенно вблизи дорог, где используются противогололедные реагенты.

По словам эксперта, употребление снега может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и вызвать аллергические реакции. Сосульки также представляют опасность, так как они могут содержать частицы пыли, ржавчину и химические вещества, накопленные с крыш зданий и других поверхностей.

Кроме того, снег может содержать микроорганизмы. Хотя низкая температура замедляет их размножение, некоторые бактерии и вирусы способны выживать в экстремальных условиях. При попадании в организм такие микроорганизмы могут вызывать инфекции.

#экология #безопасность #аллергия #питание #биология #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

