Эксперт рассказал, с чего начать подготовку дачи к сезону

Дом и сад
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эксперт рассказал, с чего начать подготовку дачи к сезону

Весенний выезд на дачу стоит начинать не с грядок, а с тщательной проверки построек и коммуникаций. Грамотный осмотр после зимы помогает заранее выявить повреждения и избежать серьезных проблем в разгар сезона.

В первую очередь важно оценить состояние входной зоны: проверить, как пережили холод калитка, замочные механизмы и петли. Не менее внимательно стоит осмотреть ступени и садовые дорожки — за зиму они могли деформироваться.

Следующий этап — кровля и все элементы, связанные с отводом воды. Необходимо убедиться в целостности крыши, обратить внимание на стыки конструкций, водосточные системы и козырек. Даже небольшие дефекты в этих местах могут привести к неприятным последствиям.

Отдельного внимания требуют окна и двери. Весной могут проявиться перекосы, которые были незаметны в холодное время года. Нужно проверить ручки, уплотнители, защелки и петли, чтобы избежать проблем с закрыванием и сохранением тепла.

Перед тем как вновь пользоваться водоснабжением, специалист советует осмотреть всю систему: краны, трубы, насосное оборудование, фильтры и соединения. Если на участке установлен сезонный водопровод, запускать его следует постепенно — это позволит сразу заметить возможные протечки.

Также важно проверить электропроводку. Поврежденные или пересохшие провода, а также растрескавшуюся изоляцию необходимо заменить без промедления.

По словам эксперта А. Орехова, весенние хлопоты могут показаться объемными, однако такой подход заметно упрощает дачный сезон и помогает избежать лишних сложностей летом.

#ремонт #строительство #весна #дача #коммуникации
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
