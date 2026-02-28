Baltijas balss logotype
Процесс дыхания дерева 0 100

Дом и сад
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Процесс дыхания дерева

Газообмен в листьях осуществляется через микроскопические поры — устьица.

 

Да, это происходит двояко.

У деревьев, как и у всех растений, газообмен осуществляется в двух противоположных направлениях. В процессе фотосинтеза они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. В то же время происходит процесс, схожий с дыханием животных: поглощение кислорода и выделение углекислого газа.

В дневное время в зеленых частях растения фотосинтез протекает активно, поэтому дерево в основном «вдыхает» углекислый газ и «выдыхает» кислород. Ночью фотосинтез прекращается, и дерево начинает поглощать кислород и выделять углекислый газ. Ткани незеленых частей дерева не способны к фотосинтезу, поэтому они дышат кислородом круглосуточно. Кислород поступает в корни из почвы, а в ткани ствола — через трещины в коре и с соком от листьев.

