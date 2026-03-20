Подснежники считаются символом весны, ведь они первыми появляются после зимы. Так ли это на самом деле?

На самом деле, первым растением, пробуждающимся после зимы, является лещина — это растение, опыляемое ветром, как сообщает ботаник Аркадий СКУРАТОВИЧ. Затем начинают просыпаться и другие ветроопыляемые растения: ольха, осина, а на верховых болотах — пушица влагалищная.

С наступлением тепла и пробуждением насекомых начинается цветение растений, опыляемых насекомыми. К таким относится и подснежник, в ботанике известный как галантус.

Теоретически к первоцветам можно отнести и сорняк звездчатку среднюю, или мокрицу. Она начинает цвести одновременно с ветроопыляемыми растениями. «Звездчатка цветёт до самого снега, уходит зимовать с бутонами, а как только снег сходит, сразу же зацветает», — отметил эксперт.