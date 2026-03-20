Сон на животе негативно сказывается на здоровье человека. Эта поза создает значительную нагрузку на организм, утверждает британский врач Тони Налда из Центра уменьшения сколиоза.

По его словам, отдых в положении на животе может привести к сердечным проблемам и болям в пояснице.

«Эта поза для сна может затруднять глубокое дыхание, так как она сжимает диафрагму. Надавливая на грудь, вы усложняете циркуляцию крови. Более того, сон на животе создает дополнительное давление на позвоночник, что потенциально может привести к перенапряжению позвонков и окружающих их мышц», — передает слова эксперта издание The Mirror.

Кроме того, сон на животе может спровоцировать мигрени, защемление нервов и другие неврологические проблемы, связанные с искривленной шеей, а также способствовать образованию морщин на лице.

Специалист отметил, что сон на боку гораздо полезнее для здоровья. Он поддерживает естественный изгиб позвоночника, минимизирует нагрузку на суставы, улучшает работу сердца и снижает вероятность храпа.