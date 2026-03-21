Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как предотвратить инфаркт?

Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Кардиологические заболевания могут проявляться внезапно, даже на фоне кажущегося полного здоровья.

 

- Однако эти состояния не возникают на пустом месте, - пояснила врач-кардиолог Алиса МАЕВСКАЯ. - Атеросклероз сосудов развивается постепенно и долго остается незамеченным, но именно он зачастую становится причиной стенокардии, инфаркта миокарда и инсульта. Также повышение уровня глюкозы в крови может приводить к нестабильности атеросклеротических бляшек, что, в свою очередь, может вызвать их разрыв и образование тромба.

Нескорректированная артериальная гипертензия может привести к серьезным заболеваниям. К сожалению, мы не всегда обращаем внимание на такие симптомы, как незначительное снижение физической активности, проявляющееся одышкой или чувством тяжести в груди, а иногда даже легким жжением за грудиной, которое проходит после короткого отдыха.

ВАЖНО!

Для предотвращения стенокардии и инфаркта миокарда необходимо контролировать уровень холестерина и глюкозы в крови, а также показатели артериального давления и своевременно начинать лечение. Кроме того, следует незамедлительно обратиться к кардиологу, если вы заметили снижение своей физической активности.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео