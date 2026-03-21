- Однако эти состояния не возникают на пустом месте, - пояснила врач-кардиолог Алиса МАЕВСКАЯ. - Атеросклероз сосудов развивается постепенно и долго остается незамеченным, но именно он зачастую становится причиной стенокардии, инфаркта миокарда и инсульта. Также повышение уровня глюкозы в крови может приводить к нестабильности атеросклеротических бляшек, что, в свою очередь, может вызвать их разрыв и образование тромба.

Нескорректированная артериальная гипертензия может привести к серьезным заболеваниям. К сожалению, мы не всегда обращаем внимание на такие симптомы, как незначительное снижение физической активности, проявляющееся одышкой или чувством тяжести в груди, а иногда даже легким жжением за грудиной, которое проходит после короткого отдыха.

ВАЖНО!

Для предотвращения стенокардии и инфаркта миокарда необходимо контролировать уровень холестерина и глюкозы в крови, а также показатели артериального давления и своевременно начинать лечение. Кроме того, следует незамедлительно обратиться к кардиологу, если вы заметили снижение своей физической активности.