Офтальмолог рассказала, какие продукты стоит есть для здоровья глаз

Дом и сад
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Офтальмолог рассказала, какие продукты стоит есть для здоровья глаз
ФОТО: Getty images

Офтальмолог Елена Кохендерфер дала рекомендации по питанию для поддержания здоровья глаз и остроты зрения.

По словам специалиста, важную роль играет бета-каротин — вещество, которое преобразуется в витамин А и способствует укреплению роговицы, а также улучшает ночное зрение. Наибольшее количество бета-каротина содержится в моркови, тыкве и других желтых и оранжевых овощах. Чтобы повысить усвояемость жирорастворимого витамина А, врач советует готовить такие овощи в сметанном соусе.

Кроме того, Кохендерфер рекомендует включить в рацион чернику, поскольку она богата витаминами В1, С и лютеином. Эта ягода помогает снизить усталость глаз после работы за компьютером, нормализует внутриглазное давление и ускоряет передачу нервных импульсов.

Также врач посоветовала регулярно есть морскую рыбу (лосось, сардину, сельдь, скумбрию) — содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты улучшают работу кровеносной системы, защищают клетки и снижают риск синдрома сухого глаза.

#питание #глаза #черника #здоровье #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

