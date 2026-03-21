Офтальмолог Елена Кохендерфер дала рекомендации по питанию для поддержания здоровья глаз и остроты зрения.

По словам специалиста, важную роль играет бета-каротин — вещество, которое преобразуется в витамин А и способствует укреплению роговицы, а также улучшает ночное зрение. Наибольшее количество бета-каротина содержится в моркови, тыкве и других желтых и оранжевых овощах. Чтобы повысить усвояемость жирорастворимого витамина А, врач советует готовить такие овощи в сметанном соусе.

Кроме того, Кохендерфер рекомендует включить в рацион чернику, поскольку она богата витаминами В1, С и лютеином. Эта ягода помогает снизить усталость глаз после работы за компьютером, нормализует внутриглазное давление и ускоряет передачу нервных импульсов.

Также врач посоветовала регулярно есть морскую рыбу (лосось, сардину, сельдь, скумбрию) — содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты улучшают работу кровеносной системы, защищают клетки и снижают риск синдрома сухого глаза.