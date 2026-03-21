21 марта в православных храмах почитают Лазаря Мурманского, который жил во II веке. В народном календаре этот день называется Вербоносица или Весенний солнцеворот. Так наши предки обозначали День весеннего равноденствия, который отмечали с давних времен. В честь праздника, связанного с приходом настоящей весны, в это время водили хороводы, гадали на удачу, счастье и любовь.

Лазарь Мурманский

Житие Лазаря, считающееся первым автобиографическим произведением на Руси, было написано им самим. Прозвище Муромского, Мурманского или Олонецкого он получил благодаря острову, находящемуся на территории современной Карелии. После сновидения, в котором ему явились святитель Новгородский и епископ Кесарийский, он решил отправиться в эти края и основать там обитель.

Так Лазарь оказался на необитаемом острове, названном Мурманским. Он поселился в хижине, однако уединение, о котором мечтал, не удалось достичь. Местные племена начали угрожать ему расправой. Однажды они попытались сжечь хижину, в которой находилась икона Пресвятой Богородицы. Огонь уничтожил все, кроме лика Богоматери. Лазарю было сказано свыше, что неверные люди станут верными, и что на этом месте следует возвести церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Зная о даре Лазаря исцелять больных, предводитель местного племени обратился к нему с просьбой помочь вылечить своего слепого сына. Святой вернул ребенку зрение. Слух о чуде исцеления быстро распространился далеко за пределами Руси. Люди приходили к Лазарю отовсюду, даже из Византии, и помогали строить церковь, посвященную Успению Пресвятой Богородицы Печерской.

Согласно преданиям, Лазарь, которого к тому времени уже не называли иначе, как Мурманский, прожил 105 лет. Он скончался тихо, в окружении преданных прихожан, и был похоронен рядом с Успенским храмом.

Народный календарь: Вербоносица

Весенний солнцеворот, или просто Солнцеворот, был посвящен событию, которое впоследствии стало известно как День весеннего равноденствия. Его отмечали 20 или 21 марта, когда темное и светлое время суток длились одинаково.

Праздник Вербоносица получил свое название из-за того, что в это время на вербе, считавшейся магическим деревом, начинали распускаться почки. Этот народный праздник считался началом нового года. Чтобы он был удачным и по-настоящему счастливым, его встречали шумно и весело. Девушки и парни водили хороводы, пели песни и прыгали через костры.

Как правило, в это время возвращались домой птицы, зимовавшие в южных краях. Их полагалось встретить по всем правилам. Мужчины делали кормушки, чтобы голодные пернатые могли подкрепиться и восстановить силы.

А женщины накануне Вербоносицы занимались выпечкой. Они готовили вкусные блюда, чтобы порадовать домашних, и с вечера замешивали тесто, из которого выпекали фигурки птиц. Перед тем как раздать это печенье детям, родственникам и беднякам, его освящали в церкви.

Иногда в тесто прятали ягоды, кусочки лука и небольшие предметы, которые не могли причинить вреда. Затем пытались угадать, что ждет обладателей сюрпризов в ближайшем будущем. Если в выпечке находилось колечко — к свадьбе, если сережка — к удачному знакомству, если монетка — к деньгам.

Дети с нетерпением ждали вкусных подарков. Как только печенье в виде птиц оказывалось в руках, его подбрасывали вверх. Ребята, которым удавалось поймать птичек, радовались от души, зная, что согласно поверьям, их ожидает удача.

Вербоносица: что следует сделать

В старину подобные вопросы не возникали, так как существовали традиции. Наши предки знали, что настоящими героями Вербоносицы являются жаворонки, которых считали посланниками Рая.

У предков был обычай дарить каравай, испеченный в виде жаворонка, тому, кто первым увидит райских птиц. Существовали и другие обычаи, связанные с праздником. Например, в это время гадали на любовь и старались запомнить сны, которые в ночь на Вербоносицу считались вещими.

В деревнях разжигали костры, через которые проводили скот. По поверью, животным после такого ритуала не страшны никакие болезни. На Вербоносицу приносили в дом веточки вербы, которыми подметали полы, считая, что так можно вымести все, что связано с бедами, болезнями, ссорами и другими неприятностями.

Вербоносица: народные приметы

Большинство примет, связанных с Вербоносицей, касаются погоды. Мудрые старцы считали, что если в это время неожиданно ударит мороз, он задержится надолго. Если птицы начинают вить гнезда с южной стороны, лето будет дождливым и холодным.

Если облака не плывут, а «несутся» по небу, скоро придет настоящее тепло. Если с утра слышен громкий голос петуха — к хорошей погоде. Если птицы летают стаями — к отличному урожаю.

Вербоносица: что нельзя делать

Запреты дня в основном связаны с вербой, которую и любили, и опасались. Старцы, зная о ее магических свойствах, запрещали на Вербоносицу сажать деревца. По этому поводу говорили: «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит». Это означало, что человеку суждено умереть, как только из дерева можно будет сделать лопату. На Вербоносицу также запрещалось:

Рано ложиться спать. Считалось, что в день, когда темное и светлое время суток равны, нужно постараться уснуть как можно позже, чтобы не упустить удачу, деньги, счастье и любовь.

Ссориться, сплетничать, злословить — к невзгодам и болезням.

Давать в долг деньги. Возвращать их будут с неохотой, а за это время в доме поселится нищета.

Строить планы, начинать новые дела — они не сбудутся, а сил заберут много.

Проводить день в одиночестве. Это состояние может затянуться надолго, приведя к тоске и нервным болезням.



