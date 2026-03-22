Что собой представляет трын-трава?

Дата публикации: 22.03.2026
Что такое трын-трава, о которой говорится в «Песне про зайцев», исполненной в фильме «Бриллиантовая рука»?

 

В известных словарях русского языка, таких как словари Даля, Ушакова и Ожегова, термин «трын-трава» (а также производное от него слово «трындеть») обозначает пренебрежительное отношение к чему-либо, восприятие этого как ничтожного, пустого и незначительного. Фраза «все трын-трава» подразумевает «все нипочем, все равно».

Однако точное происхождение этого выражения остается неясным, и мнения ученых по этому поводу различаются. Согласно одной из наиболее распространенных версий, изначально фраза звучала как «тын-трава». Тын — это забор или частокол, что подразумевает, что тын-трава — это трава, растущая рядом с забором.

В фольклоре трава с таким названием встречается в мифах и былинах, представляя собой растение с мощной силой, однако найти ее крайне сложно. Упоминания о загадочной траве также можно встретить в произведениях таких авторов, как Пушкин, Лесков и Чехов.

