С давних времен в Китае и Японии существует традиция употребления пищи с помощью палочек. Во-первых, это удобно: путешественнику не требуется носить с собой столовые приборы, так как палочки можно легко изготовить из любого дерева. Во-вторых, это полезно: палочками невозможно взять больше пищи, чем можно съесть за раз.

В-третьих, это здорово: как утверждают китайские специалисты по точечному массажу, использование палочек во время еды активирует около 40 жизненно важных точек на руке. Японские врачи, в свою очередь, считают, что дети, начинающие есть с помощью палочек, развиваются быстрее, чем те, кто использует ложки.

Палочки также имеют символическое значение. Их дарят молодоженам как символ единства и неразлучности, а также детям — на 100-й день после рождения, в день «первой пробы риса». Палочки изготавливаются из дерева, кости и даже металла.