22 марта в православных храмах вспоминают 40 Севастийских мучеников, пострадавших за веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день называется Сорок Сороков или Сороки.

22 марта в православных храмах отдают дань памяти 40 Севастийским мученикам, которые были воинами-христианами IV века. Эти воины родом из Каппадокии, ныне находящейся на территории Турции. Арестовали их за веру во времена правления Константина Великого, который издал указ, позволяющий свободу выбора религии и приравнивающий права язычников и христиан.

Тем не менее, его соправитель Ликиний, будучи ярым идолопоклонником, в своей части империи решил уничтожить христианство. Подготавливаясь к войне с Константином, он очищал армию от последователей православия.

В числе первых пострадавших оказались сорок воинов, которые отказались приносить жертвы языческим идолам и были заключены в тюрьму.

В тюремных застенках они перенесли множество испытаний. Их подвергали побоям, пыткам и морозу, но сломить дух этих смелых воинов-христиан не удалось. В конце концов, язычники сожгли их на костре.

Народный календарь: Сорок Сороков

Праздник, посвященный сорока отважным воинам-христианам, известен как Сорок Сороков или Сороки. У него есть еще одно название — день Жаворонка. Это связано с тем, что накануне 22 марта (по старому стилю — 9 марта) возвращались с зимовки жаворонки — певчие птицы, символизирующие приход весны.

Народ считал их Божьими птицами, поскольку согласно преданиям, они пришли на землю из райских мест. Жаворонки ассоциировались с весной, и день их возвращения считался вторым днем весны. Первый день отмечается на Сретенье, а третий — на Благовещение (в этом году это будет 7 апреля).

Сорок Сороков: что нужно сделать

Народный праздник Сорок Сороков считался одним из самых значимых. Встреча весны связывалась не только с началом нового сезона, но и с надеждой на изменение судьбы к лучшему.

Празднование Сорок Сороков начиналось с молебнов в церкви. У сорока Севастийских мучеников просили о помощи в укреплении веры и силе в борьбе с трудностями. Считалось, что они помогают больным и тем, кто испытывает бытовые трудности.

Чтобы привлечь в дом деньги и удачу, хозяйки использовали веники, делая вид, что подметают мусор с порога в комнату.

В старину на Сорок Сороков пекли особое печенье в виде жаворонков. Это делали и накануне, во время празднования Вербоносицы. Однако на Сорок Сороков полагалось испечь ровно сорок печений — в честь замученных воинов-христиан. Освященное в церкви печенье раздавали родственникам, соседям и нищим.

Дети особенно радовались печеньям в виде птиц. Они забирались на крыши и громко кричали: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Привязывая печенья к шестам, ребята зазывали пернатых скорее прилетать и приносить весну на своих крыльях. Затем печенье крошили и разбрасывали в разные стороны.

Сорок Сороков: народные приметы

Встречая весну, предки говорили, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». Число сорок считалось сакральным, и все, что с ним связано, было окутано тайнами и загадками.

Народ знал: если на Сорок Сороков за окном тепло, впереди — сорок теплых дней. Если холодно, то и сорок ближайших дней будут такими же. Если 22 марта прилетят жаворонки — скоро наступит оттепель.

Если зяблики — к холоду. Считалось, что если на крышах домов лежит снег, то на Благовещение земля будет укрыта снежным покровом. Если день выдался ветряным, это предвещало дождливое лето.

Сорок Сороков: что нельзя делать

Поскольку праздник Сорок Сороков совпадает с Великим постом, на него распространяются те же запреты. В этот день запрещено:

Ругаться, сквернословить, обижать детей и стариков — к болезням.

Заниматься генеральной уборкой, особенно мыть полы — считалось, что мокрые полы символизируют слезы.

Давать в долг деньги — возвращать их будет трудно и неохотно.

Рукодельничать: шить, вязать, вышивать — можно «зашить» удачу.

На Сорок Сороков запрещалось надевать блестящие бусы. Этот запрет касается незамужних девушек. Старцы говорили, что сороки заберут бусы себе, а вместе с ними и женихов. Поэтому девушкам в этом году вряд ли удастся выйти замуж, разве что за парней, которые никому не нужны.

Предки знали: в день Сорока Сороков нельзя причинять вред птицам. Если об этом намеренно «забыть», в дом могут проникнуть темные силы, которые принесут много зла.