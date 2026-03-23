В магазинах представлены лопаты с различной длиной ручки, формой лезвия — от прямоугольного до закругленного, а также совковые лопаты… Какую из них выбрать?

Всё зависит от назначения...

Садовая лопата с плоским прямоугольным лезвием и короткой ручкой подходит для множества задач. С её помощью удобно формировать грядки, снимать дерн на новых участках, измельчать снятую дернину или остатки растений перед закладкой в компост, а также разбрасывать компост и выполнять другие работы.

Лопата с закругленным лезвием и короткой ручкой, изогнутая под углом к лезвию, предназначена для выкапывания и пересадки саженцев, кустарников и крупных растений.

Лопата с закругленным лезвием и удлиненной ручкой, благодаря своей длине, обеспечивает большую силу и используется для более тяжёлых земляных работ, таких как вскапывание уплотнённой почвы или выкапывание крупных дренажных траншей.

Совковая лопата с широким квадратным лезвием и короткой ручкой предназначена для работы с сыпучими материалами, такими как песок, опилки, гравий и торф.

Узкая совковая лопата с закругленным лезвием и длинной ручкой используется для выкапывания круглых ям для небольших саженцев и мелких дренажных траншей.