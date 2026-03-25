Начало весны — не время откладывать работы на участке: именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Как только почва начинает оттаивать, можно приступать к первым посевам и подготовке грядок.

По словам агронома Скуиньша, ранний старт позволяет получить быстрый результат. Например, уже в этот период допустимо высевать холодостойкие культуры — такие как шпинат и руккола. Эти растения не требуют устойчивого тепла и способны прорастать при умеренных температурах.

Тем, кто хочет ускорить процесс, подойдет теплица. В закрытом грунте можно посадить редис, который отличается коротким сроком созревания. Если дополнительно прогреть грядки пленкой в конце марта или начале апреля, а затем использовать ранние сорта, первые корнеплоды появятся примерно через три-четыре недели.

Помимо этого, внимание стоит уделить многолетним растениям. Любисток, фенхель, щавель и разные виды лука начинают активно всходить уже в апреле, поэтому важно заранее проверить их состояние после зимы. Также ранние ростки могут дать некоторые сорта петрушки, которые были посеяны еще осенью.

Таким образом, именно текущий период определяет, насколько быстро участок «проснется» после зимы и начнет приносить урожай.