Врач объяснил, как уберечься от клещей 0 322

Дом и сад
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач объяснил, как уберечься от клещей

Для защиты от клещей и, соответственно, от клещевых инфекций рекомендуется носить максимально закрытую одежду, использовать головные уборы, применять противоклещевые репелленты и регулярно проводить самоосмотры во время прогулок на свежем воздухе, сообщил врач-эпидемиолог Андрей Сахаров.

 

«Прививка от клещевого энцефалита может быть сделана заранее, если человек проживает или собирается посетить эндемичный район. Однако о вакцинации нужно позаботиться заранее, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможного контакта с клещами», — пояснил специалист.

По словам врача, наибольшая активность наиболее опасных клещей наблюдается в мае и июне, а также в грибной сезон с августа по сентябрь. Тем не менее, клещи начинают активизироваться уже в марте, как только сходит снег. Они ползают по земле и траве, цепляются за шерсть животных и одежду людей. Угроза укусов сохраняется на протяжении всего периода с марта по октябрь.

«Клещи переносят около 50 инфекций как вирусного, так и бактериального происхождения. Наиболее опасными являются клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз и риккетсиоз. Поэтому крайне важно заранее защитить себя и своих близких от этих кровососущих паразитов», — подытожил доктор.

