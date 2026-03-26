Что можно собрать весной на дачном участке? 0 117

Дата публикации: 26.03.2026
Советы от опытных дачников.

 

Почки черной смородины

Почки и листья черной смородины представляют собой ценный источник биологически активных веществ, в частности флавоноидов, которые по своему антиоксидантному эффекту в 50 раз превосходят витамин Е, принятый за стандарт. Однако собирать много почек с одного куста не рекомендуется, так как это может ослабить растение и снизить урожай ягод. Обычно для весеннего сбора почек оставляют несколько старых веток, которые вырезают весной, чтобы получить это ценное сырье.

Цветы калины

Цветки калины собирают в начале цветения. Из них готовят чай, отвар или настой, которые способствуют улучшению аппетита и обладают потогонным, кровоостанавливающим, противовоспалительным, легким мочегонным и успокаивающим действием. На зиму цветочные кисти сушат в тени под навесом или в сушилках, храня их в сухом и прохладном месте.

Из цветков калины также делают чай, настой и отвар, которые помогают улучшить пищеварение и применяются при гастритах, а также как отхаркивающее и потогонное средство.

Ревень

Ревень богат полезными веществами. Считается, что он содержит больше железа и магния, чем яблоки. Из ревеня готовят отвары, настойки, компоты, варенье, соки и джемы, а также используют его в качестве начинки для пирогов.

В лечебных целях чаще всего выращивают ревень тангутский, корни и корневища которого обладают целебными свойствами. Подробнее: Полезные свойства ревеня

Щавель

Молодые листья щавеля являются самыми вкусными и полезными, представляя собой природный источник витамина С, который особенно необходим после тяжелой зимы и весеннего стресса.

Манжетка

Отвары из манжетки применяются в народной медицине как вяжущее, антисептическое и успокаивающее средство. Они помогают при различных нарушениях обмена веществ и используются при кашле, бронхиальной астме и других заболеваниях.

Молодые листья и побеги манжетки можно добавлять в салаты и супы. В сушеном и измельченном виде манжетку используют в качестве приправы к основным блюдам. Волшебные свойства манжетки + рецепты

