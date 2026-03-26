Если деревья находятся в запущенном состоянии, не стоит стремиться сразу же превратить их в идеальные.

В данной ситуации важно обратить внимание на улучшение светового режима, что можно достичь умеренным прореживанием, а также ограничением размеров растений по высоте и ширине.

Если деревья молодые, активно растут и плодоносят, или же они старые, обрезку следует начинать с ограничения высоты. Для этого на уровне 1,5–1,8 м от поверхности почвы удаляют центральный проводник, а если его нет, то 2–3 ветви, которые занимают его место. Срез выполняется над достаточно крепкой ветвью, направленной к краю кроны.

После удаления срезанных ветвей из кроны станет очевидно, что дополнительных манипуляций потребуется не так уж много. В основном это будет прореживание по периферии в местах значительного загущения ветвей. Здесь также нужно найти 1–2 крупные ветви и срезать их на кольцо или обрезать на перевод на какую-либо сильную ветвь. При хорошем или умеренном росте (длина побегов – 20–30 см) более детальной обрезки не потребуется. В первый год можно ограничиться лишь этим.