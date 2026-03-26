Делится своим опытом дачник и агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ:

- Для того чтобы вырастить ранний картофель на заранее подготовленном участке, необходимо вырыть ровики глубиной примерно в один штык. При этом землю, извлеченную из рвов, следует аккуратно сложить вдоль одной из сторон каждого из них. Если почва недостаточно плодородна, ее стоит несколько раз полить навозной жижей.

В начале апреля рвы заполняют листвой, а также перепревшим и свежим конским навозом, равномерно укладывая и смешивая все компоненты. Сверху на навоз насыпают слой земли толщиной 7-10 см.

В подготовленные рвы в нужное время высаживают пророщенные клубни картофеля. Расстояние между клубнями в рядах должно составлять 45 см, а между самими рядами — 60 см. Клубни обязательно сажают ростком вверх. Если клубни предварительно нарезаны, то при посадке их следует укладывать на землю с той стороны, где был сделан срез.