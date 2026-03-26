Интересно, как шпинат уживается с другими культурами, такими как редис, салат и свекла?

Шпинат обладает множеством положительных характеристик, включая устойчивость к холоду, короткий срок созревания и компактные размеры. Эти качества делают его идеальным для последовательных и совместных посадок.

Кроме того, корни шпината положительно влияют на качество почвы, а сапонин, содержащийся в его корневых выделениях, способствует улучшению усвоения питательных веществ корнями соседних овощей.

Зафиксировано взаимовыгодное влияние шпината на картофель, томаты, фасоль и свеклу. Наиболее распространенные комбинации включают шпинат с кольраби, редисом и салатом. Он также хорошо соседствует с морковью, луком, петрушкой, кресс-салатом, сельдереем, капустой и земляникой. Шпинат не имеет враждебных отношений ни с одним видом растений.