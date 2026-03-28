Март и начало апреля — время рассады. Но сеять нужно с умом, следуя определенным правилам. Профессор ботаники Татьяна Терехина дала полезные советы садоводам, чтобы они не загубили растения.

Не всякая почва подойдет

Для рассады подойдет не всякая земля. Можно подготавливать почву самостоятельно с осени, смешивая землю из огорода с перегноем. А если покупать, то лучше в проверенных местах.

Хранить почву следует на холоде, например, на лоджии, чтобы она промерзла и погибли грибок и часть вредителей.

А вот такой способ, как «прожарка» перед посадкой, ботаник не рекомендует — высокая температура убивает полезную микрофлору.

Стоит ли замачивать семена

Семена перед посадкой ученая рекомендует замачивать — вода помогает размягчить оболочку и стимулирует прорастание. Использовать можно как обычную воду, так и сок алоэ или каланхое. Можно использовать и разные стимуляторы роста и даже раствор марганцовки, который оказывает дезинфицирующее действие.

А еще с помощью замачивания можно проверить семена на всхожесть.

«Положите семена на влажную салфетку на блюдце и поместите все это в пакет. Качественные семена проклюнутся в течение нескольких дней. Потом их аккуратно при помощи пинцета или зубочистки можно поместить в землю», — объясняет профессор.

Слишком глубоко сажать не нужно — для больших семян достаточно полсантиметра, а маленькие можно просто выложить на поверхность и присыпать землей. Поливать их сначала лучше из пульверизатора, чтобы не размыть почву.

Свет, влажность, тепло

Рассаде необходим хороший свет. Но солнечного зачастую недостаточно, поэтому профессор рекомендует использовать фитолампы. Они бывают натриевые, индукционные, светодиодные и люминесцентные — выбирать можно на свое усмотрение.

Также растения любят влажность. Жителям многоэтажных домов повезло меньше, чем владельцам частных домов: в квартирах воздух обычно сухой, что для рассады плохо. Но выход есть — укрывать пленкой.

«Но периодически обязательно нужно проветривать, чтобы под пленкой не образовалась плесень. Также плесень может появиться от чрезмерного полива, а еще от этого возникает „черная ножка“ — болезнь, вызываемая грибами. Лучше пересушить рассаду, чем ее залить».

Воду для полива ботаник рекомендует предварительно отстаивать, чтобы осели вещества, которые весной обильно добавляют в водопроводную воду для дезинфекции.

Еще один важный момент — температура. Когда ростки появятся, можно переселить рассаду на подоконник, подстелив под ящики несколько слоев газеты для теплоизоляции. Если решите проветрить комнату, рассаду нужно убрать с подоконника или прикрыть — дело в том, что растения тоже могут «простыть» и погибнуть.

Для роста рассаде необходимы оптимальные условия, приближенные к природным.

Правильная пикировка

Конец марта — самое подходящее время для пикировки рассады томатов и перца. Пикировка — пересадка растений из общей емкости в отдельные горшочки или просторные контейнеры. Процедура стимулирует развитие боковых корней, тормозит рост, предотвращая вытягивание рассады раньше времени, и обеспечивает больше питания и света. Но даже опытные садоводы не всегда правильно умеют выполнять этот процесс.

«Чтобы пересадка пошла на пользу и растения лучше укоренились, хорошо использовать стимуляторы корнеобразования — специальные препараты, содержащие гормоны роста, которые используются для опудривания срезов или полива под корень, — советует специалист. — В случае с рассадой такие препараты можно использовать в качестве раствора для полива под корень. А вообще чаще всего стимуляторы корнеобразования используют для черенкования — в таких случаях черенки окунают в порошок».

Бывает, что рассада слишком рано вытягивается в длину, особенно если стоит в тени. Если высаживать ее еще рано, можно просто отщипнуть отросшие макушки, поставить их в воду и потом посадить в грунт. Так из одного куста получится два.